'De handel in exotische dieren wordt steeds interessanter voor criminele bendes'

Criminelen handelen steeds meer in exotische dieren. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Honderden reptielenhuiden vond de politie afgelopen week in het huis van een 52-jarige man uit Eindhoven. De vangst is een teken van een groeiend probleem. De smokkel van zeldzame dieren blijkt namelijk steeds meer criminelen aan te trekken. Het is lucratief en de schade blijft hier vrijwel onzichtbaar.

“Het verwerken van slangen op deze manier levert het nodige geld op”, zegt Jan-Pieter Kot, woordvoerder van de politie in Rotterdam, die de man op het spoor kwam. Daan van Uhm, criminoloog aan de Universiteit Utrecht, beaamt dat. “Er zijn bepaalde delen van beschermde dierensoorten die zeer veel geld waard zijn.” Dat kan gaan van de hoorn van de neushoorn tot slangenhuiden en koraal. “Hoe zeldzamer het dier, hoe aantrekkelijker het wordt om te smokkelen.”

Bijkomend probleem is dat legale en illegale handel vaak moeilijk te onderscheiden zijn. Er worden ook in Nederlandse winkels nog de nodige horloges, schoenen en andere producten van reptielenleer verkocht, legaal.

Ingewikkelde regels

Maar die handel is gebonden aan ingewikkelde regels. En daar gaat het nog wel eens mis. Van Uhm: “Handelaren kunnen de regels misbruiken: soorten onder een andere naam verhandelen, papieren vervalsen of illegale handel tussen de legale handel verstoppen. En dat zijn maar een paar voorbeelden.”

Het verbaast Van Uhm dan ook niet dat de Eindhovense verdachte een legale winkel heeft die leren producten verkoopt. “Je kunt een legale winkel relatief makkelijk gebruiken als dekmantel voor het witwassen van illegale handelswaar. Zo kan in het papierwerk staan dat het om een dier uit gevangenschap gaat, terwijl het eigenlijk een wild dier is. Dit is heel lastig om te controleren voor handhavers.”

Kleine pakkans

De pakkans is klein, maar de politie neemt dit soort smokkelzaken serieuzer. Steeds vaker worden er smokkelaars opgepakt en worden er grote vondsten gedaan. Nog geen twee jaar geleden deed de politie een grote inval in een loods in Berghem, waar duizenden kilo’s aan handelswaar werd gevonden.

“Het is schandalig dat zoveel beesten uit de natuur worden geroofd om deze reden”, zegt Kot. “De bedragen die in de landen van herkomst voor deze dieren wordt betaald is belachelijk laag.”

Geen besef

Van Uhm denkt dat handelaren zich vaak niet beseffen wat de schade is die ze aanrichten. “Zo’n handelaar heeft al snel het idee: ach, het is niet zo problematisch. Maar dat is het wel. Er zijn echt soorten die van onze planeet verdwijnen, mede vanwege de illegale handel.”