Michael van Gerwen ook financieel heer en meester: één miljoen pond meer dan concurrent

VLIJMEN - Op de wereldranglijst van de Professional Darts Corporation (PDC) – de zogeheten Order of Merit - heeft koploper Michael van Gerwen op dit moment precies één miljoen pond meer verdiend dan zijn naaste concurrent.

Gerekend over de laatste twee jaar verdiende Mighty Mike met zijn dartpijlen 1.723.000 miljoen pond (1.959.000 euro), terwijl zijn Schotse rivaal Peter Wright in diezelfde periode 723.000 pond (822.000 euro) bijeengooide op diverse toernooien. De suprematie van Van Gerwen laat zich dus bij zijn concurrenten ook op de bankrekening voelen.

Van Gerwen voert de wereldranglijst van de PDC al sinds 2014 aan. Afgelopen zaterdag won hij tijdens het Players Championship 5 in Milton Keynes alweer zijn zesde toernooi van dit kalenderjaar. Die zeges leverden hem tot dusverre al bijna een kwart miljoen euro aan prijzengeld op.

Prijzengeld had hoger kunnen zijn

Het enorme verschil in prijzengeld tussen Van Gerwen en zijn concurrentie – Mighty Mike verdiende in zijn eentje bijna net zoveel als de nummers twee, drie en vier bij elkaar – had overigens nog veel groter kunnen zijn. De topdarter uit Vlijmen liep namelijk in december 2017 de eindzege op het WK mis.

Van Gerwen sneuvelde toen in de halve finale na een zinderende strijd met Rob Cross en zag daardoor de hoofdprijs van 350.000 pond (398.000 euro) aan zijn neus voorbijgaan.