Doorbraak in scholencrisis Geldrop: Raad van Toezicht stapt op, lessen hervat

GELDROP - De Geldropse basisscholen van stichting 't Nut maken schoon schip. Zowel de Raad van Toezicht als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stapt einde van deze week op. Ook interim-bestuurder Mieke van den Broek vertrekt. De leraren die zich massaal ziek hadden gemeld, gaan dinsdag weer aan de slag.

Daarmee lijken de leraren als grote winnaar uit het conflict te komen. Want ook beide interim-directeuren Ed Knies en Theo van Iperen keren per direct terug. Hun tijdelijke contract was zondag nog opgezegd.

Dat is de uitkomst van het overleg dat maandagavond plaatsvond tussen de Raad van Toezicht, de GMR en de Inspectie van het Onderwijs. De drie partijen waren op een geheime plek bijeengekomen om de crisis te bezweren.

Ziekmelding

Vrijwel alle leerkrachten van de Geldropse scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem hadden zich maandag ziek gemeld. De leraren kwamen met een aantal eisen. Zo wilden ze onder meer dat interim-bestuurder Mieke van den Broek zou vertrekken en dat Ed Knies haar rol zou overnemen.

Ook de rest van de leden van de Raad van Toezicht moest volgens hen vertrekken.

Van den Broek noemde het maandag 'werkweigering' wat de leraren deden. Als de leerkrachten van de drie basisscholen niet snel weer aan het werk zouden gaan, dan konden ze hun baan verliezen, vertelde ze. Nu moet Van den Broek zelf haar biezen pakken.

Verliezers

De Geldropse wethouder Miranda Verdouw is opgelucht dat er een doorbraak is bereikt. "Ik ben blij dat de kinderen morgen weer naar school mogen. In dit conflict zijn alleen verliezers. Het belang van de kinderen staat echter altijd voorop. Mensen zijn over hun schaduw heen gestapt om tot deze oplossing te komen."