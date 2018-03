Drugsbaronnen Party King horen hoe lang ze moeten brommen

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch beslist dinsdag in een van de grootste drugszaken ooit in Nederland: de zaak rond de Party King in Best. Tegen de hoofdverdachten is tot 12 jaar celstraf geëist. Hun bedrijf was de dekmantel voor een 'rovershol' waar drugsdealers afspraken maakten over drugs. Een 'marktplaats' waar 'crimineel Nederland aan elkaar kon worden gekoppeld' zo noemde het OM de plek in de aanklacht.

De aanklacht bevat een stapel misdrijven, waaronder drugshandel, productie, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie maar ook wapenbezit en valsheid in geschrifte.

Grote bazen

Sinds het politieonderzoek in september 2013 begon, speelde Alfons G. (52) uit Best hierin een hoofdrol. Volgens het OM was hij al veel langer actief, er wordt zelfs gesproken over 8 jaar. De hoofdverdachte is daar vaak gezien en gehoord over de tap en verborgen microfoons. Alfons was de 'zwaarste' van het stel, had een sleutelrol. "Hij zette de lijnen uit en gaf de opdrachten", volgens het OM. Tegen hem eiste het OM dan ook 12 jaar cel.

Minstens zo belangrijk maar met een iets lichtere aanklacht is Rens H. (57) uit Kaatsheuvel die de Party King runde en volgens het OM misschien al wel 30 jaar in de drugs zit. Tegen hem werd 11 jaar geëist. Bert L. (39) uit Waalwijk was ook, 'zeer actief met de handel' en was vooral een uitvoerder. Tegen hem werd 10 jaar cel geëist.

Kok

Ook volop genoemd in het dossier is Maikel van D. (30) uit Goirle. Hij wordt gezien als de 'kok', een goede laborant die onder meer drugslabs in Etten Leur en Peer (B) runde. Eis: 5 jaar.

Meteen de cel in

Op de laatste zitting over deze groep (hoofd)verdachten kondigde het OM aan dat ze het liefs ziet dat de vier mannen meteen de cel in gaan, liever vandaag nog dan morgen. De rechtbank beslist dinsdag ook over dat verzoek. Of de verdachten er zijn is de vraag. Bij een van de vorige processen rond Trefpunt bleek dat verdachte Corin D. liever voortvluchtig was dan veroordeeld tot de cel.