Pepijn (11) kan niet op schoolkamp door scholencrisis Geldrop: 'Balen, maar ik snap het wel'

Pepijn (11) kan niet op schoolkamp vanwege de scholencrisis in Geldrop.

GELDROP - Zijn tassen waren al gepakt voor het schoolkamp van groep 8 van basisschool De Ganzebloem. Dinsdag zou Pepijn op de fiets naar Eersel gaan om vier dagen plezier te maken. Maar het kamp gaat niet door vanwege het uit de hand gelopen conflict op de nutsbasisscholen in Geldrop. De leraren hadden zich ziek gemeld vanwege een conflict met het schoolbestuur.

Maandagavond werd bekend dat de scholen dinsdag weer open gaan. Maar het schoolkamp van groep 8 waar leerlingen maanden naar uit hebben gekeken, is voorlopig van de baan. Geen speurtocht of kampvuur.

Balen maar ook begrip

"Onze meester zit midden in een groot conflict met veel emoties en dan is het moeilijk om de knop om te zetten met allemaal enthousiaste kinderen", zegt Pepijn begripvol.

Vader Gert-Jan heeft minder begrip. "Ik vind het wel heel jammer, Pepijn en andere kinderen hebben er maanden naar uit gekeken en de tassen waren al gepakt. Vooral de reden vind ik jammer, het conflict was aan het escaleren."

Langdurig conflict

Maandag meldden bijna alle leerkrachten van de scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem zich ziek vanwege het langlopende conflict. De leraren eisten het vertrek van interim-bestuurder Mieke van den Broek en de Raad van Toezicht. Maandagavond werd bekend dat naast de Raad van Toezicht en Van den Broek ook de voltallige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertrekt. Het conflict lijkt daarmee ten einde.

Pepijn zal echter nog even geduld moeten hebben voordat hij op schoolkamp mag. "Over een maand gaan we alsnog."