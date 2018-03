Aukje Kuypers runt een familiebedrijf met 1150 medewerkers en is zakenvrouw van het jaar

AMSTERDAM - ‘Zeer gegund’. ‘Hartelijk gefeliciteerd.’ De gelukwensen stromen binnen op het adres van Aukje Kuypers. De Helmondse werd maandagavond in Amsterdam uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018. Deze dinsdag wordt het feestje overgedaan. Op haar werk, het Helmondse familiebedrijf Kuijpers. Compleet met taart en champagne, zo kondigde ze trots aan in het Omroep Brabant-programma Wakker!

“Diversiteit is nodig om te innoveren”, is haar slogan. Aukje Kuypers is 39 en ze geeft als lid van de vierde generatie van de familie leiding aan Kuypers. De Helmondse studeerde economie en bedrijfskunde aan de universiteit van Maastricht om vervolgens als directie-assistent bij Kuijpers aan de slag te gaan. Vanaf 2013 is ze er algemeen directeur. Het installatiebedrijf bestaat sinds 1921, telt 1150 medewerkers, verspreid over vestigingen in het hele land.



'Vrouwen denken anders'

De algemeen directeur van de technisch dienstverlener kreeg de onderscheiding – de Prix Veuve Clicquot – uit handen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De Helmondse toonde zich zeer vereerd met de prijs. Zij kondigde aan om zich komend jaar in te zetten voor meer diversiteit binnen de technische branche.

“Ik zie deze prijs als een mooi platform om mijn missie kracht bij te zetten. Om mijn boodschap makkelijker te verspreiden. Diversiteit is nodig om te innoveren. Een mooie bijkomstigheid is dat vrouwen in de mannenwereld die techniek nog is, per definitie Anders Denkers zijn”, aldus Kuypers die de prijs ook ziet als een 'bruisende erkenning' voor het hele bedrijf. "Het beste uit mijn mensen halen, dat is mijn drijfveer. Samen met mijn mensen zet ik me dagelijks in voor onze klanten."

Compliment van voorgangster

Eén van haar voorgangers is Annemarie Rakhorst uit Heeswijk-Dinther. Zij was één van de velen die blij reageerden op de uitverkiezing van de 37e Zakenvrouw op een rij in Nederland.

Het familiebedrijf Kuijpers heeft als missie om alleen nog energieneutrale, slimme en gezonde installaties te realiseren. Het concern is actief in verschillende sectoren, zoals cultuur, food, pharma, high tech, gezondheidszorg en onderwijs. Opdrachtgevers zijn onder meer het Rijksmuseum, Pathé bioscopen en ASML.