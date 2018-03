Slachtoffers ongeluk bij Helmond waren 24 tot 37 jaar; vrachtwagenchauffeur uit Heusden zwaargewond

HELMOND - Bij het ongeluk van maandagmiddag op de N270 in Helmond zijn een vrouw van 24 en vier mannen van 27 tot 37 jaar om het leven gekomen. De politie heeft dit gemeld. Ze komen vermoedelijk uit Roemenië. De vier mensen die bij het ongeval zwaargewond raakten, variëren in leeftijd van 36 tot 49.

De dodelijke slachtoffers zaten in een busje dat op de weg van Helmond naar Deurne door nog onbekende oorzaak frontaal op een vrachtwagen botste. Eén van de vier mensen die zwaargewond raakten, was de 48-jarige bestuurder van de vrachtwagen uit Heusden gemeente Asten,.

Werkzaam voor Van Rooi Meat

De drie andere mensen die de botsing overleefden, zaten in het busje. Alle inzittenden hiervan werkten bij Van Rooi Meat in Helmond. Ze waren volgens een woordvoerster van de politie op weg naar het bedrijf of hadden er juist hun werkdag opzitten. De arbeidsmigranten verbleven in het Duitse Goch.



De politie hoopt in de loop van de dag meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk. Op de plek van de crash lag nog een veiligheidshesje en waren er bandensporen in de berm. Verder herinnerde niets aan de vreselijke botsing.

Vaker raak op N270

Op de weg tussen Helmond en Deurne gebeuren wel vaker ongelukken, soms met dodelijke afloop, maar nog nooit zo ernstig als maandagmiddag. De ongevallen leidden onder meer tot raadsvragen en maatregelen van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deurne.