Emotionele leraren op het schoolplein: ontlading na slepende scholencrisis in Geldrop

GELDROP - Ze zijn dinsdagochtend gewoon open, de Geldropse basisscholen van stichting ’t Nut. Maar achter de schermen is er veel veranderd. “Een feestje is het niet echt, maar er is wel sprake van een stuk ontlading”, aldus teruggekeerd interim-directeur Ed Knies.

Zowel de Raad van Toezicht als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stapten eind van deze week op. Ook interim-bestuurder Mieke van den Broek vertrekt. De leraren hadden zich uit protest massaal ziekgemeld, maar gaan dinsdag weer aan de slag.

Verder zonder een aantal spelers

De sfeer op het schoolplein van basisschool Beneden Beekloop is goed dinsdagochtend. Er worden slingers opgehangen, leraren omhelzen elkaar en ouders zijn opgelucht. Een van die ouders op het schoolplein is Anja Schuitemaker. “Het had nooit zover mogen komen. Er waren alleen maar verliezers. Maar uiteindelijk heeft het recht gezegevierd en zijn we er weer met z’n allen.”

Gister kwamen de Raad van Toezicht, de GMR en de Inspectie van het Onderwijs bijeen om de crisis te bezweren. Dat lukte, vertelt interim-directeur Ed Knies. “We moesten verder zonder een aantal spelers in het spel. Dat is gister onder aanvoering van de inspectiedienst gelukt." Knies keert per direct terug, samen met interim-directeur Theo van Iperen. Zondag werd hun tijdelijke contract nog opgezegd.

De leraren van de Geldropse scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem eisten onder meer dat interim-bestuurder Mieke van den Broek zou vertrekken en dat Ed Knies haar rol zou overnemen. “Tja, dit zijn nare processen", beaamt Knies, “maar dat is zo met alle grote conflicten die er ontstaan. Ja, het is gebeurd. Nu moeten we verdergaan met hetgeen we goed in zijn: onderwijs verzorgen voor de kinderen.”

Reactie wethouder

Wethouder Mirande Verdouw van de gemeente Geldrop-Mierlo erkent dat het te lang heeft geduurd. "De vraag is: wanneer mag je ingrijpen? Op het moment dat er een intern conflict is, mag de kwaliteit van het onderwijs daar niet onder lijden.” Dat was lang niet zo, zegt ze. “En dan kun je niet ingrijpen. Het was een arbeidsconflict geworden. Maar als de kinderen er last van gaan krijgen, wat gister toonbaar werd, dan moet je ingrijpen.”

De gemeente hoopt op een goede afloop en laat een groot deel van de verantwoordelijkheid aan de scholen. “We zullen af en toe vragen hoe het gaat met het aanstellen van mensen, maar dat blijft een proces dat bij de scholen zelf ligt.” Er zou deze week ook een schoolkamp zijn, maar dat gaat niet door.