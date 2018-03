Reinier Robbemond maakt seizoen af als hoofdtrainer van Willem II

TILBURG - Reinier Robbemond blijft tot het einde van het seizoen hoofdtrainer van Willem II. Hij stond na het vertrek van Erwin van de Looi tijdens de wedstrijden tegen PSV en FC Twente al als interim-trainer aan het roer bij de Tilburgse club.

"We hebben ervoor gekozen om het seizoen met de huidige technische staf af te maken", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II. "Reinier kent de staf en spelersgroep goed en over het vertoonde spel en behaalde resultaten tegen PSV en FC Twente zijn wij tevreden."

De oefenmeester zelf is blij met de verlenging van zijn periode als hoofdtrainer bij Willem II. "Het doet mij goed dat de club het vertrouwen aan mij en de rest van de staf heeft gegeven om het seizoen af te maken. We willen de laatste zes speelronden de lijn van de afgelopen wedstrijden voortzetten en het maximale resultaat behalen."

Opvolger Van de Looi

Robbemond was assistent-trainer onder Van de Looi. Nadat de hoofdtrainer opstapte omdat fans 'teveel energie in Erwin van de Looi steken in plaats van het steunen van de ploeg'. Na zijn vertrek werd Robbemond doorgeschoven. Onder zijn leiding won Willem II van PSV (5-0) en speelde het gelijk tegen FC Twente (2-2).

LEES OOK: Erwin van de Looi stopt per direct als trainer van Willem II: 'Fans staken te veel energie in mij'