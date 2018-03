Griep houdt aan: Rode Kruis gaat meehelpen in verpleeg- en verzorgingshuizen

EINDHOVEN - Het Rode Kruis gaat bijspringen in Brabant om de gevolgen van de griepgolf het hoofd te kunnen bieden. Vrijwilligers van deze organisatie gaan in sommige verpleeg- en verzorgingshuizen meehelpen. Zorginstellingen in de provincie hebben dit maandag tijdens een overleg afgesproken.

Door de aanhoudende griep onder patiƫnten en personeel zal het in zorgcentra in Brabant de komende weken nog druk blijven. Dit kan betekenen dat operaties worden afgezegd, wachtlijsten langer worden en dat ook de wijkverpleging handen en voeten tekortkomt.