Zeer grote brand bij schildersbedrijf Oosterhout geblust

OOSTERHOUT - Bij Straal- en Schilderwerken De Koning aan de Technologieweg in Oosterhout heeft dinsdagochtend een grote brand gewoed. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Rond elf uur had de brandweer het vuur geblust.

Het vuur brak rond tien voor tien uit in een spuitcabine boven in het pand. Binnen korte tijd stond het hele pand in lichterlaaie. Medewerkers die in het bedrijf waren, konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht, vanwege het inademen van rook.

NL Alert

De zwarte rook trok over Den Hout en was in de wijde omtrek te zien. Meerdere blusvoertuigen uit de regio werden opgeroepen. Ook ambulances kwamen uit voorzorg ter plaatse. Er werd een NL Alert verstuurd waarin omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.





'Chemische stoffen'

Omdat de brand gevolgen had voor de omgeving, werd er opgeschaald naar GRIP 2. Waarschijnlijk gebeurde dat ook vanwege de chemische stoffen in het pand. Verkeer op de snelweg A59 had last van de brand. De VerkeersInformatieDienst (VID)waarschuwde weggebruikers om de ventilatie in de auto af te zetten.

Rond elf uur werd het 'sein brandmeester' gegeven. De brandweer is nog bezig met nablussen. Volgens een woordvoerder kan dat nog rookoverlast geven. Mensen die geen last hebben van de rook mogen hun ramen en deuren weer open doen.