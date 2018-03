Tweede aanhouding voor brute woningoverval Loosbroek, verdachte is man (58) uit Oss

LOOSBROEK/ OSS - Voor een zeer gewelddadige woningoverval in Loosbroek is maandagochtend een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 58 jaar uit Oss. In december 2016 drongen twee gemaskerde mannen het huis van een stel in Loosbroek binnen. Ze bedreigden de bewoner en zijn vrouw met iets wat op een vuurwapen leek. Het stel werd ernstig mishandeld.

De overvallers bleven een uur in het huis aan de Vorstraat en gingen er met geld en sieraden vandoor. Ze lieten het stel vastgebonden en gewond achter. De man hield aan de mishandeling blijvende schade aan zijn oog over.

Eerder werd voor de overval al een man van 44 jaar uit Harderwijk aangehouden. Hij zit nog vast. Het onderzoek in deze zaak kreeg volgens de politie een ‘nieuwe impuls’ nadat in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht een reconstructie van de overval werd getoond.

De uitzendingen leverden meerdere bruikbare tips op. Het huis van de aangehouden verdachte in Oss is doorzocht en zijn auto en andere spullen zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast.