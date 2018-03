Weer arrestaties na overval Albert Heijn, politie verdenkt groep van meerdere overvallen

EINDHOVEN - De politie heeft nog eens twee mannen aangehouden voor de gewapende overval vorige week zaterdag, op het Albert Heijn-filiaal aan de Leenderweg in Eindhoven. Het gaat om een Rotterdammer van 19 en een 23-jarige man uit Breda. Ze werden maandag opgepakt.

Agenten wisten zaterdagavond al vier andere verdachten in te rekenen wegens het leeghalen van een aantal kassalades en het stelen van één zo'n lade. Toen ging het om Eindhovenaren van 20 en 22 jaar en twee Rotterdammers van 18.



'Meer overvallen op geweten'

De politie denkt dat het zestal bij meer overvallen in Eindhoven betrokken is geweest, zoals in februari op een Gall&Gall-vestiging aan de Muzenlaan en de Avondwinkel aan de Heezerweg.



In alle drie de gevallen was er sprake van een gewapende overval. Mede om die reden nam de politie de zaak hoog op. Alle zes de verdachten zitten nog vast. De kassala die bij de Albert Heijn-vestiging was gestolen, is overigens nog niet terecht.