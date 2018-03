Eric van Schagen is de nieuwe voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie: 'Een prachtbaan'

VELDHOVEN - Eric van Schagen uit Veldhoven is de nieuwe voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. Dat is dinsdag bekend gemaakt. "Het is een prachtbaan."

De Velhovenaar is topman van het familiebedrijf Simac. Hij volgde in 1989 zijn vader op als algemeen directeur van het technologiebedrijf.



Van Schagen volgt Peter Struik op, die vier jaar voorzitter van de ondernemersorganisatie was. De topman van FujiFilm in Tilburg kondigde november vorig jaar aan te gaan stoppen, om zich meer te kunnen richten op de internationale uitbreiding van zijn bedrijf.