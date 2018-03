Kat zat dagenlang in boom... en liet zich niet zomaar vangen

De kat was bang van de hoogwerker. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Een kat in Tilburg heeft een spannende 48 uur beleefd. Het diertje besloot afgelopen weekend in een boom te klimmen aan de Gracht in Tilburg. Volgens buurtbewoners durfde het diertje niet zelf meer naar beneden. De brandweer werd opgetrommeld en een enerverende reddingspoging volgde.

De brandweer had moeite om de hoogwerker op de juiste plek bij de boom te krijgen. Toen dat eenmaal gelukt was ging het bakje van de hoogwerker omhoog. Hoe hoger de brandweermannen kwamen die het beestje wilde redden, hoe hoger de kat in de boom klom.

Op een gegeven moment bungelde het diertje met alleen zijn voorpootjes aan een tak.

Nam de benen

De redders besloten de hoogwerker op een andere plek naast de boom te manoeuvreren. Toen een van de brandweermannen de kat wilde pakken koos het beestje eieren voor zijn geld. Hij sprong uit de boom en nam de benen. De brandweermannen beduusd achterlatend.