Werkgever Roemeense slachtoffers van zwaar ongeluk in shock, ze werkten er al jaren

HELMOND - Van Rooi Meat in Helmond is in shock. De acht Roemeense inzittenden van een busje, dat maandag op de N270 in Helmond op een vrachtwagen botste, werkten al jaren voor deze vleesproducent. Vijf hen overleefden het ongeluk niet, drie anderen en de chauffeur van de vrachtwagen uit Heusden raakten zwaargewond. De klap is hard aangekomen, vertelt een woordvoerster van Van Rooi.

De werknemers van het Helmondse bedrijf zijn dinsdagmorgen bijeen geweest om emoties te delen. De leiding werkt er hard aan om het personeel alle ruimte te geven om het zware ongeval te verwerken.



'Overdonderd door ongeval'

“We zijn hiervoor vanmorgen direct bij elkaar gaan zitten. Zoiets kun je niet bedenken”, vertelt de woordvoerster, die zegt dat iedereen binnen Van Rooi Meat door het nieuws werd overdonderd.



Een vergelijkbare reactie komt er uit Zevenaar, waar het hoofdkantoor is gevestigd van Horizon Groep. De Roemenen werden door dit bedrijf in Helmond gedetacheerd. “We zitten hier nog als het ware te suizebollen van de impact van het ongeluk”, vertelt Miranda Post, die namens het detacheringsbedrijf de woordvoering over het tragische ongeval verzorgt.



Condoleanceruimte ingericht

Volgens haar waren de slachtoffers op weg naar huis, in het Duitse Goch, toen ze met hun voertuig frontaal op de vrachtwagen botsten. “Deze groep werkte al meerdere jaren voor ons bij Van Rooi Meat in Helmond. Daar moet het nieuws ook een enorme klap zijn geweest. We hebben dan ook veel contact met Van Rooi. Zo weten we dat het personeel bij elkaar is gekomen en dat er in Helmond een condoleanceruimte wordt ingericht.“



"We hebben inmiddels met zoveel mogelijk familie en nabestaanden van de slachtoffers contact gezocht. Dat zien we als een zorgplicht, naar hen gaat onze eerste aandacht uit. Maar de chauffeur van de betrokken vrachtwagen zullen we evenmin vergeten. Een aantal familieleden van de Roemeense slachtoffers of andere betrokkenen zijn al op weg naar ons land. Wij proberen ze zo goed mogelijk te helpen. Later op deze dag hoop ik een bericht te maken waarin ik de slachtoffers een gezicht probeer te geven.”



Ook zorgen bij gemeenten

De gemeenten Helmond en Deurne bekommeren zich eveneens over de slachtoffers van het ongeluk, maar ook over de mensen die direct daarna hulp hebben verleend. Een woordvoerder van de gemeente Helmond kon nog niet ingaan op de vraag of er maatregelen nodig zijn. “De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. We moeten de uitkomst daarvan afwachten”, aldus de zegsman.



Provincie is bezig met onderzoek

Hij weet echter ook dat het op de weg waar maandag zoveel slachtoffers vielen vaker mis is. Om die reden wordt geregeld overlegd met de gemeente Deurne en de provincie. Die laatste instantie is bezig met een onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op het deel van de N270 tussen de twee gemeenten. Over de uitkomsten hiervan voeren de drie overheden dit voorjaar verder overleg, zo meldt de Helmondse woordvoerder.



Wethouder Helm Verhees van de gemeente Deurne liet eind vorig jaar al weten dat zijn gemeente er bij de provincie op heeft aangedrongen dat er snel maatregelen genomen moeten worden. Juist gezien de ongevallen die er op de N270 gebeuren.