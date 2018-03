Tot 10 jaar cel voor drugsbaronnen in Party King-zaak

DEN BOSCH - De rechtbank heeft de hoofdverdachten in de geruchtmakende Trefpuntzaak veroordeeld tot 10 jaar cel . Volgens de rechtbank was dit een professionele drugsorganisatie die een marktplaats vormde voor andere criminelen. Ondermijnend, gevaarlijk en slecht voor het imago van Nederland, was de boodschap van de rechter.

De zaak draaide rond de Party King in Best. Dat was een verhuurbedrijf voor feesten, maar in werkelijkheid de dekmantel voor een ontmoetingscentrum waar honderden criminelen elkaar troffen en afspraken maakten. De politie luisterde ze jarenlang af en rolde op 4 april 2016 de hele organisatie op in een massale operatie. Daarna volgde de rechtszaak.

Belangrijkste mannen

De zwaarste straf was voor Alfons G. (52) uit Best. Hij kreeg 10 jaar. Volgens de rechter was hij investeerder. "Hij zette de lijnen uit en gaf de opdrachten", volgens het OM. Tegen hem eiste het OM dan ook 12 jaar cel.

Bert L. (39) uit Waalwijk was 'de rechterhand' van Alfons, volgens de rechtbank. Hij kreeg 9 jaar. Tegen hem was 10 jaar cel geëist.

De uitbater van Party King Rens H. (57) uit Kaatsheuvel kreeg 8 jaar cel. Tegen hem was 11 jaar geëist. Opvallend was het uitgebreide vonnis van 119 pagina's. De rechtbankvoorzitter las een samenvatting voor.

Criminele organisatie

Het drietal is veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie, het op grote schaal voorbereiden van synthetische drugsproductie en het maken en verkopen van drugs. De drie kwamen vrijwel dagelijks bij elkaar.

De rechtbank nam ze vooral kwalijk dat ze totaal onverschillig waren en schaamteloos zochten naar geld.

Kok en eigenares

Maikel van D. (30) uit Goirle wordt gezien als de 'kok', de laborant. Hij zocht volgens de rechter ook naar geschikte plekken voor labs. Hij kreeg 42 maanden cel, de eis was 5 jaar. Hij is ook al in België veroordeeld voor een drugslab in het Belgische Peer.

Yvonne D. (57) uit Eindhoven kreeg 6 maanden. Ze was op papier de eigenares van het bedrijf. Volgens de rechtbank maakte ze 'klakkeloos' valse facturen op. Tegen haar was 2 jaar geëist. Yvonne was een tijdje de partner van Rens H.

De advocaten benadrukten tijdens de rechtszaak dat het massale afluisteren te ver ging en dat de politie haar bevoegdheid misbruikte door de criminelen lang -ruim twee jaar- te laten doorgaan met hun werkzaamheden. De rechtbank verwierp die kritiek en ging akkoord met de opsporingsmethoden.

Meteen de cel in

Het OM had tijdens de behandeling van de zaak onmiddellijke arrestatie van de verdachten gevraagd als ze zouden worden veroordeeld. De rechtbank besliste ook zo. Alleen Alfons G., Bert L. en Maikel van D. waren bij de uitspraak. Alfons en Bert werden meteen gearresteerd in de zaal.