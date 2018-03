Ook in hoger beroep vrijspraak voor dodelijk ongeluk Baarle-Nassau

DEN BOSCH - Het hof in Den Bosch heeft de man die in 2014 een voetganger doodreed in Baarle-Nassau is ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het hof is er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat de 48-jarige man uit Ulicoten schuldig is.

Justitie eiste tachtig uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar voor zijn rijbevoegdheid. De man zou gevaarlijk gereden hebben en schuldig aan het dodelijk ongeluk. De rechtbank in Breda sprak de bestuurder eerder al vrij, het Hof in Den Bosch gaat daar nu in mee.

De bestuurder reed in juni 2014 een 23-jarige man uit het Belgische Meerle aan op de Molenweg in Baarle-Nassau. Het slachtoffer overleed.

LEES OOK: Voetganger (23) uit Meerle doodgereden door auto in Baarle-Nassau