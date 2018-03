Bankrovers lieten enveloppen 'keurig' leeg achter, klant krijgt kluisje terug: 'emotioneel moeilijk'

Gedupeerde Koen Marten kreeg vandaag in de Rabobank in Oudenbosch zijn kluisje te zien (Foto: Erik Peeters)

OUDENBOSCH - "Het geld dat mijn vader met hart en ziel voor ons gespaard heeft, ben ik kwijt", zegt Koen Martens zichtbaar aangeslagen als hij de Rabobank in Oudenbosch uitloopt. De tuinder uit Hoeven mocht dinsdag in de bank zijn opengebroken kluisjes bekijken. "Ze moeten van andermans spullen afblijven!"

Martens is een van de honderden gedupeerden die de komende weken door Rabobank zijn uitgenodigd. Maandag kwamen al twee klanten langs. Ze krijgen allemaal een gesprek over wat er uit de kluisjes gestolen is.

De gedupeerde man uit Hoeven had het geld van zijn vader in enveloppen in de safeloket liggen. "Ze hebben het er gewoon uitgehaald en de enveloppen keurig leeg teruggelegd", vertelt hij.

'Emotionele waarde'

Het geld had voor Martens vooral een emotionele waarde. "Beetje bij beetje spaarde mijn vader voor ons. Af en toe honderd euro opzij gelegd. Je weet wel hoe dat gaat." Hij denkt dat hij wel goed kan aantonen wat er in zijn kluisje lag. "Op de enveloppen stond geschreven wat er in zat.'





Een andere klant die anoniem wil blijven, mengt zich in het gesprek. "Bij mij waren ook alle enveloppen leeggehaald en teruggelegd." Ook hij denkt te kunnen bewijzen hoeveel geld er van hem is gestolen. "Het bedrag stond op de buitenkant van de enveloppe geschreven", aldus de oudere man. De dieven hadden blijkbaar geen interesse in de belangrijke documenten van de notaris die ook in de safeloket lagen. "Die hebben ze laten liggen."

'Bijna niets te zien aan kluisje'

Het viel Koen Martens op dat het opengebroken kluisje er nog zo ongeschonden uitziet. "Er was bijna niet aan te zien. Zo goed als onbeschadigd, maar waarschijnlijk wel ergens geforceerd."

De roof in de kluisjeskelder werd op maandagmiddag 5 maart ontdekt door een medewerkster van de bank. Een dag later werden de gedupeerden op de hoogte gebracht van de kraak. De Rabobank is nog een maand dicht.





'Goede begeleiding'

De man uit Hoeven spreekt vol lof over hoe de Rabobank deze kluisjeskraak afhandelt met de klanten. Toen twee weken geleden de roof werd ontdekt, is hij snel gebeld door een bankmedewerker. "Ik ben goed en deskundig opgevangen door Rabobank en ook vandaag word ik goed begeleid. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt."

