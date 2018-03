Justitie mag intern onderzoek Rijkswaterstaat naar dodelijk sluisongeluk gebruiken

DEN BOSCH - Justitie kan in het strafrechtelijk onderzoek naar een fataal sluisongeluk in Maastricht informatie een intern onderzoek van Rijkswaterstaat gebruiken. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag besloten. Justitie hoeft het rapport van de rechter niet terug te geven aan Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk kwam in juli vorig jaar een 52-jarige man uit Oudenbosch om het leven.

Rijkswaterstaat probeerde te voorkomen dat justitie het interne onderzoek kon gebruiken. De organisatie vreesde dat anders in de toekomst niemand meer zou willen meewerken aan veiligheidsonderzoeken. Rijkswaterstaat vroeg het rapport daarom terug. De rechtbank in Den Bosch besliste dinsdag dat ‘het belang van waarheidsvinding groter is dan teruggave van het rapport’.

Onlangs werd bekend dat justitie onderzoek doet naar het tragische ongeluk. Het betrokken bouwbedrijf Besix en technisch directeur Ken W. worden ervan verdacht dat ze het leven van de werknemer van een onderaannemer in gevaar hebben gebracht. Dit door een defect aan de sluisdeur in sneltreinvaart te willen herstellen en de veiligheidsvoorschriften te schenden.

Het ongeluk gebeurde op 10 juli toen een sluisdeur in het Limburgse Limmel verzakte en moest worden gerepareerd. De 52-jarige man uit Oudenbosch werd ingevlogen om de sluis te repareren. Maar bij de herstelwerkzaamheden ging het helemaal mis.

De man uit Oudenbosch viel van zo'n twintig meter hoogte naar beneden in het water van het Julianakanaal. Duikers kwamen te laat om hem nog te redden.