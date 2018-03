Auto rijdt tegen huis aan en veroorzaakt flinke scheur in voorgevel

VALKENSWAARD - Een auto is dinsdagmiddag tegen een woning aan de Peperstraat in Valkenswaard aangereden. De automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer zette de weg tijdelijk af vanwege mogelijk instortingsgevaar. Er lopen scheuren tot aan het plafond. Maar volgens de eigenaar van het pand, die het huis verhuurt, is inmiddels vastgesteld dat er geen risico op instorten is.

Verzekeringskwestie

De bewoner van het huis was niet thuis tijdens het ongeluk. "Die was aan het werk. Dit wordt nu een verzekeringskwestie", wil de eigenaar verder alleen nog kwijt. Hij heeft nog geen idee wat de kosten van de schade zijn.

De precieze oorzaak van het ongeluk is onduidelijk.