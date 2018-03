Davy Pröpper had goed seizoen PSV niet zien aankomen

ZEIST - Davy Pröpper had niet verwacht dat PSV het dit seizoen zo goed zou doen in de eredivisie. De middenvelder van Brighton & Hove Albion vertrok afgelopen zomer bij de Eindhovense club na het debacle in de Europa League tegen Osijek.

“Dat was een hele zware periode”, zegt Pröpper over de uitschakeling van PSV in de voorrondes van de Europa League. “Daar zijn ze goed uitgekomen. Ze pakken de punten op de juiste momenten en ik verwacht ook dat ze deze voorsprong vast zullen houden en kampioen zullen worden", aldus de 26-jarige middenvelder tijdens het persmoment van het Nederlands elftal voorafgaand aan de besloten training.

Nieuwe start

Het Nederlands elftal is sinds maandag bij elkaar gekomen onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Een nieuwe, frisse start voor Oranje na twee gemiste eindrondes. Pröpper heeft zin om weer aan de slag te gaan bij Oranje. “Het is natuurlijk wel anders. Een nieuwe fase is aangebroken met een nieuwe staf, jonge spelers en een andere accommodatie.” Het Nederlands elftal is onder Ronald Koeman verhuisd van Hotel Huis ter Duin, naar de campus van de KNVB in Zeist. Dit om meer rust rondom Oranje te creëren.

Goede keuze

PSV verkocht Pröpper afgelopen zomer voor zo’n vijftien miljoen euro aan Brighton. De Premier League blijkt een goede keuze te zijn voor de achtvoudig international. “Het is wel anders dan de eredivisie. Het spel gaat sneller, het fysieke aspect is veel belangrijker en er worden veel meer wedstrijden gespeeld.”

Pröpper speelt in Engeland nagenoeg alles, krijgt lof voor zijn spel en blijkt een heuse kilometervreter te zijn. Maar dat houdt niet in dat hij op een andere manier binnenkomt bij Oranje. Een leidende rol ziet hij niet voor zich. “Ik denk dat er genoeg jongens zijn die zo’n rol zullen oppakken. Ik ben hier met een goed gevoel naartoe gegaan en we zullen zien wat er gaat gebeuren.”

De middenvelder kreeg afgelopen winter gezelschap van een oud-teamgenoot. Jürgen Locadia werd door Brighton overgenomen van PSV. “Ze hebben mij wel naar hem gevraagd ja”, zegt Pröpper. “Ik kon niet anders dan positief zijn over Locadia. Hij scoort makkelijk en creëert veel kansen. Dat heeft ie wel bewezen bij PSV.” De oud-speler van Vitesse geeft verder nog aan dat hij benieuwd is naar wat Locadia gaat laten zien nu hij weer fit is.

Engeland en Portugal

Davy Pröpper speelt met het Nederlands elftal de komende week twee oefenwedstrijden. Vrijdag is in de Amsterdam ArenA Engeland de sparringpartner. Daarna vliegt Oranje naar Zwitserland om maandag te oefenen tegen regerend Europees kampioen Portugal.