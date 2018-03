Ferry Mingelen moet opkomstpercentage in Sint Anthonis weer laten stijgen

SINT ANTHONIS - In een poging het opkomstpercentage weer te laten stijgen heeft de gemeente Sint Anthonis de Haagse politieke veteraan Ferry Mingelen uitgenodigd. Mingelen, die decennia lang "Den Haag Vandaag" presenteerde en talloze ministers en premiers interviewde, leidt dinsdagavond het slotdebat tussen de drie lijsttrekkers in de gemeente Sint Anthonis.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam 61 procent van de kiesgerechtigden in de gemeente opdagen. Vier jaar eerder, in 2010 was dat nog ruim 65 procent. Om een verdere daling te voorkomen, zal Mingelen het debat in Sint Anthonis flink aanzwengelen.

Scherp aanpakken

"Ik heb me goed voorbereid op Mingelen en verwacht dat we scherp aangepakt worden door Ferry", zegt Joost van der Cruijsen, lijsttrekker van Sint Anthonis Nu (SAN). In het debat gaan CDA, VVD en SAN op zoek waar de verschillen zitten en welke partij de echte voortrekker is in Sint Anthonis.

Verleiden

"Ik hoop dat het gaat helpen om de kiezer te verleiden om te gaan stemmen. Politiek is niet meer zo populair, maar we hopen dat iedereen mee wil doen en dat we woensdag boven de 65 procent uitkomen", aldus Joost.

Ferry Mingelen opent het debat dinsdagavond om half acht in multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis.