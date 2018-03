Het Brabants Stembuske knalt van Roosendaal naar een coffeeshop in Goes

ROOSENDAAL - In de aanloop naar de verkiezingen is het Brabants Stembuske op pad. Verslaggevers Rob van Kaathoven en Floyd Aanen rijden dwars door de provincie. Om te horen wat de burger op de politieke agenda wil hebben. Dinsdag gingen de heren naar Roosendaal en de coffeeshop in Goes.

Sinds 2009 is er geen coffeeshop meer te vinden in Roosendaal. Een besluit van de gemeenteraad. Als het aan een coffeeshopeigenaar uit Goes ligt, komt daar verandering in. "Ik hoop de lokale politiek nu wakker te kunnen schudden", zegt Tolga Sen van High Life. De Zeeuwse coffeeshop heeft al meerdere malen een vergunning aangevraagd bij de gemeente Roosendaal om een shop te openen. Allemaal werden ze afgewezen.



Heet hangijzer

In Roosendaal is al jaren geen coffeeshop meer te vinden, de drugsoverlast in de grensgemeente is sindsdien alleen maar toegenomen. Afgelopen zomer bleek dat van heel Nederland de inwoners van Roosendaal de meeste overlast hebben van drugsgebruik en drugshandel.



Politiek draait

De politiek in Roosendaal is van mening aan het veranderen. De helft van de partijen wil nadenken over een proef met een coffeeshop en de andere helft wil het pertinent niet. Er valt dus wat te stemmen komende woensdag in Roosendaal.



Spannend

Reden voor Coffeeshop High Life in Goes om de stoute schoenen aan te trekken en de gemeente Roosendaal over de streep proberen te trekken. Bedrijfsleider Tolga Sen denkt dat zijn zaak een goede kans maakt. "Onze shop heeft in Goes heeft zich bewezen en ik denk dat het concept het in Roosendaal ook goed kan doen. De verkiezingen in Roosendaal zijn voor ons dus ook spannend."