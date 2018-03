PSV'er Ali Riza speelt eerste e-interland ooit en mag eerder dan Koeman het beste Oranje neerzetten

EINDHOVEN - Nederland en Engeland spelen vrijdag een oefenwedstrijd tegen elkaar. Datzelfde affiche staat woensdagavond op het programma, maar dan op de PlayStation 4. Eindhovenaar Ali Riza Aygün, normaal actief voor PSV, heeft de primeur om voor Nederland te spelen.

“Niet normaal. Ik had het nooit voorgesteld dat het zo ver zou komen met interlands. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, of ik namens de KNVB uit wil komen voor Nederland. Dat is magistraal”, zegt de e-sporter in Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

Zijn tegenstander zit niet bij een profclub in Engeland. “Hij speelt voor een e-sportorganisatie. Hij is wereldkampioen geworden bij FIFA 17. Echt een pittige tegenstander. Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld, ik kijk er echt naar uit.”

Analyse

De interland staat voor woensdagavond op het programma, dinsdagavond gaat Aygün het spel van de Engelsman analyseren. “Die jongens streamen tegenwoordig op YouTube of andere platformen. Dan kun je echt analyseren, hij kan mijn wedstrijden ook analyseren.”

De PSV’er neemt de eerste officiële interland zeer serieus. “Morgen mag ik het virtuele voetbalveld op namens Nederland. Ik ga honderd procent voor een goed resultaat. Leuk en aardig dat ik word gepresenteerd, maar ik wil tonen dat ik de geschikte persoon ben. Het is extra mooi als ik meteen van een wereldtopper kan winnen.”

Kampioen

Aygün speelt namens PSV in de eDivisie. Daar wordt de eerste seizoenshelft gespeeld op de PlayStation, de tweede helft van het seizoen spelen alle Nederlandse eredivisieclubs op de Xbox. De twee kampioenen nemen het op 11 mei tegen elkaar op. De winnaar mag zich Nederlands kampioen noemen.

“Ik heb het kampioenschap op de PlayStation gewonnen, ik sta dus sowieso op 11 mei in de finale”, aldus Aygün. Voor de Nederlands international zal het wel even wennen zijn woensdag. In de eDivisie speelt hij bij PSV met spelers als Cristiano Ronaldo, Ruud Gullit en David de Gea. Bij de interland moet hij spelen met spelers die bondscoach Ronald Koeman geselecteerd heeft.