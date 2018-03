Doodsbedreigingen aan adres van Brabantse burgemeesters op politieke agenda

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een debat over de doodsbedreigingen die Brabantse burgemeesters regelmatig ontvangen. Een verzoek van de VVD werd door vrijwel alle partijen gesteund.

Aanleiding is een reeks interviews in het Eindhovens Dagblad met Brabantse burgemeesters. "Het is bijna net zo vanzelfsprekend als het doorknippen van lintjes en bezoeken van diamanten echtparen", schreef het ED over doodsbedreigingen, op basis van gesprekken met twaalf (voormalige) burgemeesters.

Integriteitstoets

De drugscriminaliteit in het zuiden is al langer een groot probleem voor het lokale bestuur. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren liet maandag weten met een integriteitstoets te komen voor lokale bestuurders. Daarmee moet worden voorkomen dat criminelen het gemeentebestuur infiltreren.