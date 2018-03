Man (24) uit Cuijk nam agent in nekklem en krijgt daarvoor een werkstraf

DEN BOSCH / CUIJK - Een man van 24 uit Cuijk is dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor de mishandeling van een agent in zijn woonplaats. De man uit Cuijk heeft de agent, die horecadienst had, volgens de rechter op 3 september vorig jaar van achter bij zijn hals gepakt, naar de grond gebracht en hem in nekklem gehouden.

De mishandeling heeft volgens de rechter grote impact gehad op de agent. Ook beïnvloedt het hem nog steeds in de uitoefening van zijn werk.

Justitie had twee weken geleden een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden geëist. De straf die de rechter nu heeft opgelegd, is lager omdat de rechter ‘zware mishandeling’ niet bewezen vindt.

Te grazen genomen

De agent werd in de nacht van 2 op 3 september vorig jaar aangevallen in Cuijk. Dit toen hij samen met een collega was gewaarschuwd dat er problemen waren op de Grotestraat in die plaats.

Toen de agenten ter plekke kwamen, zagen ze hoe een man werd aangevallen. Terwijl ze het slachtoffer wilden helpen, werden ze zelf te grazen genomen. De agenten deden vervolgens aangifte van mishandeling.