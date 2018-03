Deze harde werkers zorgen ervoor dat we kunnen stemmen

EINDHOVEN - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Maar voor er gestemd kan worden, moeten de stemlokalen natuurlijk opgebouwd worden. Dinsdag waren ze er op veel plekken al druk mee om alles op tijd klaar te hebben staan, zo ook in Eindhoven.

De stemhokjes moeten op de juiste plek gezet worden, schrijfbladen worden op verschillende hoogtes opgehangen, ieder stemhokje krijgt verlichting en de potloden worden vastgemaakt. Een flinke klus, maar een van de zalen van wijkcentrum 't Trefpunt in Eindhoven is razendsnel omgetoverd tot een stemlokaal.

Dat is ook niet gek, de medewerkers van Ergon doen dit werk al zeker zeven jaar. Inmiddels loopt het dus als een geoliede machine. Het Woenselse wijkcentrum was pas de tweede locatie die ze ombouwden dinsdag. Het zijn lange dagen: dinsdagavond zijn ze nog tot twaalf uur bezig en ook ook woensdag gaat weer vroeg de wekker.

Stemwijzer

In onze provincie kan er woensdag in zestig gemeenten gestemd worden. De meeste stembureaus gaan om half acht open. Tot negen uur 's avonds kan er dan gestemd worden. In totaal zijn er 1348 raadszetels te verdelen. Ben je er nog niet helemaal uit op wie je gaat stemmen, dan kun je altijd de Stemwijzer nog even invullen.

