Hier kun je woensdag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen [KAARTJE]

EINDHOVEN - Nog één nachtje slapen. Of misschien wel woelen, wanneer je er nog niet uit bent op welke partij je woensdag gaat stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In onze provincie kun je woensdag op de meeste stembureaus van 7.30 uur tot 21.00 uur je stem uitbrengen. Voor de gemeenteraad in 60 van de 64 Brabantse gemeenten en overal voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Met je persoonlijke stempas, die je thuisgestuurd hebt gekregen, kun je bij elk stembureau in jouw woonplaats stemmen. Op je stempas staat het voor jou dichtstbijzijnde stembureau aangegeven, maar je kunt hiervan dus afwijken. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Waar in jouw gemeente een stembureau is, vind je op dit kaartje:

Tekst gaat door onder het kaartje





Stemmen voor de gemeenteraad kan dus niet overal in Brabant. Meierijstad bijvoorbeeld is vorig jaar heringedeeld. Daarom zijn daar in november 2016 verkiezingen geweest. En Woudrichem, Aalburg en Werkendam gaan vanaf 1 januari 2019 samen de gemeente Altena vormen. De herindelingsverkiezingen voor deze nieuwe gemeente zijn dan ook op 21 november dit jaar.

LEES OOK: 'Waarom mag niet iedereen stemmen?' en nog 7 vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

In deze gemeenten kun je net als overal wel naar de stembus voor het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), de Sleep- of Tapwet in de volksmond. De meeste stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur open. Op sommige plekken, zoals op grotere stations, kun je echter al wat vroeger terecht. Dit bijvoorbeeld op verschillende stations.

Brabantse stations waar je kunt stemmen

In onze provincie kun je op twaalf stations stemmen. Te weten: Boxtel, Breda, Deurne, Eindhoven, Etten-Leur, Gilze-Rijen, Helmond, Den Bosch, Oss, Roosendaal, Tilburg en Zevenbergen. In de stationshal in Breda kan dit zelfs al vanaf 5.15 uur.

In Helmond kun je echter nóg eerder terecht. Daar is in de nacht van dinsdag op woensdag van 00.01 tot 02.00 uur in de Cacaofabriek een mobiel stembureau open. Kom je uit Eindhoven en ga je woensdag op vakantie dan heb je ook nog de mogelijkheid om te stemmen vlak voor je in het vliegtuig stapt. Op Eindhoven Airport kun je namelijk vanaf 5.30 tot 17.00 uur je stem uitbrengen.

Ben je er nog niet uit?

Waar je kunt stemmen is dus duidelijk, maar misschien twijfel je nog op welke partij je gaat stemmen. Om te bekijken welke partij het meest aansluit bij jouw standpunten kun je een stemwijzer invullen. Veel gemeenten hebben zo'n digitale stemhulp. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. Woon je in Den Bosch, Loon op Zand, Oss of Tilburg dan vind je ook hier een stemwijzer.