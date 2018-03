Zeer grote brand bij bedrijf in Moerdijk, rookwolken in hele regio te zien [VIDEO]

MOERDIJK - In een bedrijfspand van Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk woedt een ernstige brand. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant spreekt van een 'zeer grote brand' en waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Ook wordt gewaarschuwd om ventilatiesystemen uit te zetten en uit de rook weg te blijven. Inwoners van omliggende gemeenten hebben een NL-Alert ontvangen.

De rookontwikkeling is ernstig. De brand is inmiddels opgeschaald naar een GRIP 2, dat betekent er een regionaal operationeel team wordt samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende hulpdiensten. De rook trekt ten zuiden van Moerdijk richting Zevenbergen Etten-Leur en Breda. Vooralsnog wordt er niet gewaarschuwd voor gevaarlijke stoffen, ook zijn er geen slachtoffers gevallen. Een speciaal alarmeringssysteem is ingezet om bedrijven in de buurt te waarschuwen.

Rookwolken zijn in vrijwel heel West-Brabant te zien. Er zouden ook ontploffingen zijn gehoord door mensen in de buurt. Aanvankelijk waarschuwde de VerkeersInformatieDienst (VID) dat de A17 mogelijk moest worden afgesloten door de rook, maar dat lijkt niet nodig.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. Er zijn vier tankautospuiten, twee schuimblusvoertuigen, drie hoogwerkers en een grootwatertransport aanwezig, laat de Veiligheidsregio weten. Het industrieterrein is afgesloten. Verkeer wordt daar tegengehouden.



Brandwerende coatings

De brand woedt bij Drecht Coating Services (DCS). Opvallend detail: het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van roest- en brandwerende coatings op stalen constructies. Het bedrijf werkt voor projecten in onder meer de offshore-industrie, weg- en waterbouw en petrochemie.

Achter het bedrijf ligt een groot schip dat organische olie zou bevatten. Dat schip wordt op dit moment nat gehouden. De schipper wacht nog op opdracht van hulpdiensten om het schip te mogen verplaatsen.