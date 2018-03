Boeven nemen geldautomaat bij de neus met 'jackpotting'

EINDHOVEN - Criminelen hebben met 'jackpotting' een nieuwe methode in huis om geldautomaten te kraken. In de provincie zijn intussen vier pogingen gedaan. Geen een was succesvol, maar volgens deskundigen is het een kwestie van tijd dat het de bankrovers wel lukt.

Tot voor kort was een ramkraak het geijkte middel voor criminelen om een flappentap leeg te roven. Nu lijkt er sprake van een nieuwe rage onder bankrovers: jackpotting.



Boormachine

De boeven maken met een boormachine gaten in de geldautomaat. Zo proberen ze toegang te krijgen tot het mechanisme aan de binnenzijde. Vervolgens wordt de geldautomaat voor de gek gehouden en opgedragen om geld te blijven spuwen, zoals een gok-apparaat doet wanneer iemand de jackpot heeft.

De laatste poging was afgelopen weekeinde. Daar gingen vier mannen los op een pinautomaat bij de Albert Heijn aan de Looiershof in Dongen. Ze sloegen op de vlucht voor de politie. Eerder was onder meer een pinautomaat in Made het doelwit van een mislukte poging.

Verenigde Staten

Jackpotting lijkt te zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten waar bankrovers wel met succes pinautomaten wisten te kraken. Maar volgens Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland gaat het in Amerika om lichtere types geldautomaten. Ze staan ook nog eens op minder beveiligde plekken, zoals winkels of

horecapanden.

Boudewijn: "In Nederland zijn de meeste geldautomaten van de bank. Het gaat om de zwaarste types." De geldautomaten zijn bovendien verankerd in een zwaar beveiligde omgeving met bewakingscamera's. Een extra reden volgens Boudewijn waarom tot op heden er nog geen succesvolle jackpotting heeft plaatsgevonden.

Wapenwedloop

Maar Boudewijn sluit niet uit dat het criminelen toch een keertje gaat lukken. "Het is een eindeloze wapenwedloop tussen beveiligers en criminelen. Je kunt de slag winnen maar niet de oorlog. Ze zullen het blijven proberen totdat het een keertje lukt. En dan zullen we nieuwe ,maatregelen moeten nemen."