Olcay Gulsen vraagt faillissement aan voor modemerk SuperTrash

HILVERSUM - Modeontwerpster Olcay Gulsen uit Waalwijk heeft dinsdag het faillissement van haar bedrijf SuperTrash aangevraagd. Dat maakte ze bekend in RTL Boulevard.

Eind februari liet Gulsen weten dat ze opstapte als algemeen directeur bij haar kledingmerk. Wel zou ze creatief verbonden blijven aan het modemerk.

'Heel pijnlijk'

De Waalwijkse laat dinsdag in RTL Boulevard weten: “Ik vind het heel erg pijnlijk, het is mijn levenswerk. Maar vooral heel erg heel pijnlijk voor iedereen die betrokken is en alle medewerkers. Het is voor mij wel een beetje een zwarte dag.”

Gulsen, onder meer bekend van haar deelname aan Wie is de Mol, nam in 2009 het merk SuperTrash over. Er werkten 125 mensen. De kleding werd in 24 landen verkocht.

Vorig jaar stond het bedrijf ook aan de rand van de afgrond, maar het werd toen van faillissement gered door een forse kapitaalinjectie.