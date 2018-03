Uniek inkijkje in Brabantse onderwereld leverde jaren werk op (en jaren cel)

DEN BOSCH/BEST - Met de veroordeling van 'de bazen' van de Party King in Best hebben politie en justitie een flinke dreun uitgedeeld. Ze hebben een marktplaats van de onderwereld opgerold. Het OM is dan ook tevreden met de celstraffen die de rechtbank oplegde aan de leiders: acht, negen en tien jaar cel.

'De loods van een bedrijf aan de Ambachtsweg (..) te Best wordt gebruikt bij grootschalige importhandel van grondstoffen voor de productie van xtc'.



Zoals vaak begon ook dit onderzoek simpel, met een tip die bij de criminele inlichtingeneenheid (CIE) van de politie binnen kwam. terug naar 2013.



Dokus

Na de tip, starten rechercheurs een onderzoek met de codenaam Dokus. De politie installeert op 5 september 2013 een verborgen camera die gericht is op de voordeur van de loods. Rechercheurs raadplegen de Kamer van Koophandel en vinden het bedrijf 'Party King' dat sinds 2008 op naam staat van Yvonne D. uit Eindhoven. Als ze haar adres en persoonsgegevens checken komen ze uit op Rens H. die dan met haar een relatie heeft.



Maandenlang snort de camera. Ruim 200 verschillende mensen legt het verborgen apparaat vast. Gek genoeg zijn het geen 'normale' klanten die feestspullen komen huren. Het zijn criminelen uit vooral zuidwest-Nederland maar er komen ook Belgen, Polen en Tsjechen. Alfons G. is er ook vaak binnen, de belangrijkste figuur in dit onderzoek.



Verstopte microfoons

Omdat het grensoverschrijdend groot is neem de Landelijke Eenheid van de politie het over. Ze geven het de codenaam Explorer. Agenten krijgen toegang tot het bedrijf, vermoedelijk door verborgen microfoons en luisteren binnen af wat er gezegd wordt. Hoe ze dat precies doen? Politie en ook het OM hullen zich in stilzwijgen om geen methodes prijs te geven.



Naast die Rens en Yvonne duikt ook ene Bert L. vaak op. En Maikel van D. alias 'De Bolle'. Hij is laborant. Er worden zo veel gesprekken opgenomen dat de politie soms stopt, omdat ze de grote stroom info niet aan kan. Daarnaast zijn er telefoontaps en worden verdachten geschaduwd om te zien wat ze zoal uitspoken. 9500 gesprekken neemt de politie op, ieder tussen de 5 en 15 minuten.



De verdachten praten voluit over handgranaatjes, olifantjes, kitties en snoepkes. Pillen dus. Maar ook grondstoffen voor drugs en over amfetamine. Een coketransport naar Engeland vanuit een taxi en een naburige loods komt voorbij.



Unieke inkijk

De gesprekken tussen Bert, Rens, Alfons en Maikel geven volgens het OM 'een unieke inkijk in de manier waarop beroepscriminelen (..) te werk gaan'. 'Hoe ze bezig zijn met het zoeken naar nieuwe locaties voor hun drugslabs, hoe ze spreken over geld, over de verdeling ervan, de opbrengsten en de verliezen'.



Wat politie en justitie ook opvalt: de vanzelfsprekendheid, zonder enige schaamte. 'alsof er gewoon een timmerfabriek in de loods zat'. Alles was er op gericht om geld te verdienen zonder oog te hebben voor de gevolgen, zoals de gevaren van de drugs. Die onverschillige houding noemde de rechtbank in haar uitspraak 'schaamteloos'.



Drugslabs

Tijdens het recherche-onderzoek dat in stilte plaats vindt, laat de politie niet zo maar alles toe. In de tussentijd wordt zo nu en dan ingegrepen als er genoeg bewijs is. Maar alleen buiten Best. Agenten rollen op 10 februari 2015 aan de Grauwe Polder in Etten Leur een drugslab op. Maar ook in Peer (B) En er zijn doorzoekingen in onder meer een garagebox in Boxtel (300 liter grondstof) en Tilburg. Met soms fikse drugsvangsten. Een Rus wordt in Abcoude onderschept als hij net een sporttas met zeven kilo amfetamine heeft opgehaald in Best.



Als er genoeg bewijs verzameld is, besluit de politie ook in Best in te grijpen. Op 4 april volgt de klapdag, Operatie Trefpunt wordt in gang gezet. Het is een van de grootste ooit in Nederland gemeten aan het aantal agenten en 124 doorzoekingen op allerlei locaties. En ook veel: zeker 55 arrestaties. In november 2016 komt een vervolg: een nieuwe actiedag met 15 arrestaties en drugsvondsten. Nu vooral in Limburg. Maar ook in Sint Willebrord en Valkenswaard en Tilburg. Uit de hele zaak kwamen in totaal zeker 50 deelonderzoeken, volgens officiële cijfers.



Rechtszaken

Om de zoveel tijd volgt daarna een rechtszaak waarbij de verdachten steeds prominenter worden. Bekende figuren in het wereldje volgen, zoals drugsopa Ton van D. (70) en motorclubcaptain Corin D. uit Tilburg die net voor zijn veroordeling onderduikt en nog steeds spoorloos is.



Het OM laat weten dat dit het nu wel is. Maar, als er meer is zullen ze dat niet zeggen. Er zijn in al die jaren zo veel sporen gevolgd dat er altijd losse eindjes zijn die nog wat kunnen opleveren. Zo weten we dat de politie met het oog op de Party King ook John H. alias de Onderwijzer uit Sint Willebrord spotte, vooral bekend van de York-zaak. Begin dit jaar maakte de politie bekend dat ze hem niet zijn vergeten: hij blijkt in een heel ander onderzoek gepakt en wacht hij op zijn proces.



Er zijn nog een paar raadsels. Zoals de onopgeloste moord op Leon V. uit Moergestel. Hij werd een dag voor zijn proces vermoord. En dan ook: hoe zit het met de rol van Eindhovenaar Janus van W. alias Harry Potter? Zijn naam zong even rond maar toen duidelijk werd dat hij in Zuid-Amerika zat werd het stil. Dat zegt vaak weinig.