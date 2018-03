Voedselverspilling wordt aangepakt: 'Per huishouden verdwijnt 50 kilo per jaar in de kliko'

VEGHEL - De voedselverspilling in Nederland voor 2030 halveren. Dat is het streven van een groot aantal bedrijven en het ministerie. Dinsdag werd de doelstelling bekend gemaakt in de verspillingsfabriek van Hutten catering in Veghel. Per huishouden verspillen we met zijn allen zo'n vijftig kilo voedsel per jaar. in het totaal wordt er voor vijf miljard aan voedsel verspilt per jaar.

Vooral aardappelen, groenten en fruit verdwijnen in de kliko:" Het is echt wel een heel groot probleem, als we er met zijn allen iets aan doen dan is dat goed voor onze portemonnee en het milieu", zegt Bob Hutten van het cateringbedrijf uit Veghel. In de verspillingsfabriek wordt uit restpartijen van vers voedsel weer eten gemaakt. Zoals tomaten- en paprikasoepen. Een paprika waar een deukje inzit en die niet meer perfect oogt kan nog prima gebruikt worden.



Komkommers en brood

In de verspillingsfabriek in Veghel worden nieuwe recepten getest om de verspilling van vooral groenten en fruit tegen te gaan. De cijfers spreken voor zich: Veertig procent van de komkommers worden verspilt en de supermarkten verspillen dagelijks 425-duizend broden. Met de slogan 'samen tegen verspilling' gaan 33 bedrijven en het ministerie de enorme voedselverspilling aanpakken.



"Voedsel is heel goedkoop geworden, we hebben weinig respect voor voedsel en we leven in een doordraai economie, waarin het vooral gaat om veel te verkopen", zegt Bob Hutten. Volgens hem is het te gek voor woorden dan er vijf miljard per jaar, waarvan de helft bij de consument en de helft in de voeddingsindustrie, wordt verspilt.