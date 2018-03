Zwaar ongeval op kruising in Oss, twee gewonden naar ziekenhuis

OSS - Op de kruising Berghemseweg - Megensebaan in Oss kwamen dinsdagavond drie personenauto's met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde rond half acht. Twee automobilisten zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de kruising met de Weg van de Toekomst. Een auto reed volgens de politie met hoge snelheid door rood. Een automobilist die net op dat moment afsloeg, kon de aanstormende auto niet meer ontwijken en raakte flink beschadigd.

Een derde auto die betrokken was bij het ongeval had alleen blikschade. Deze bestuurder liep geen letsel op.

Vanwege de ernst van het ongeval werd een rijstrook van Megen naar Oss afgesloten. De brandweer werd ingezet om het wegdek schoon te maken.