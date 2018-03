De brand bij Drecht Coating Services en 6 andere grote branden op het industrieterrein Moerdijk

MOERDIJK - Een zeer grote brand, dinsdagavond in een bedrijfspand van Drecht Coating Services in het havengebied van Moerdijk. Door flinke rookontwikkeling moeten omwonenden moeten hun ramen en deuren sluiten. Sinds 2011 ging het vaker mis op het industrieterrein. Een overzicht.

25 juni 2016:

In de zomer van 2016 was het raak bij recyclingbedrijf Jansen Shredder Recycling in Moerdijk. In een shredder waren deeltjes van oude auto's gaan broeien en smeulen, dat zorgde voor rook. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. De veiligheidsregio verstuurde een NL-Alert naar omwonenden vanwege de stankoverlast.





28 juli 2016:

Bij afvalverwerker Afvalstoffen Terminal Moerdijk woedde op 28 juli 2016 een grote brand in een loods met lege verfblikken. Er zaten nog wel restproducten in, goed voor 300 ton aan afval. Met waterkanonnen werd de brand geblust.



10 februari 2015:

Bij afvalverwerker Attero op het industrieterrein van Moerdijk woedde op 10 februari 2015 enkele uren een flinke brand. Van buitenaf was het vuur niet te zien. Dit kwam omdat de brand woedde in een ondergrondse stortbunker met grofvuil. De brandweer had grote moeite om de brand te blussen.

4 augustus 2014:

In een zandfabriek van Martens en Van Oord woedde op 4 augustus 2014 een brand. Enkele transportbanden waren in brand gevlogen. Daardoor ontstonden grote rookwolken. Mensen die in de omgeving van het industrieterrein wonen, moesten hun ramen en deuren sluiten.

3 juni 2014:

Het ging op 3 juni 2014 flink mis bij een van de Shell-fabrieken op het industrieterrein. De vuurbal die na verschillende explosies ontstond, was vanaf kilometers afstand te zien. 150 brandweerlieden werden ingezet om het vuur te bestrijden. Een reactorvat werd volledig verwoest door de brand.

5 januari 2011:

Bij iedere brand op het industrieterrein in Moerdijk gaan de gedachten terug naar 5 januari 2011. Een grote brand verwoestte die dag Chemie-Pack. Omroep Brabant fungeerde als rampenzender. De chemische stoffen in het bedrijf zorgden voor vervuild bluswater. De kosten van de brand bedroegen zo'n 71 miljoen euro. De rechtbank van Breda veroordeelde de leiding van Chemie-Pack tot taakstraffen omdat milieuregels werden overtreden.