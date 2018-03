Brand in De Groote Peel, brandweer rukt massaal uit vanwege extreme droogte

Brand in natuurgebied De Groote Peel. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)

ASTEN-HEUSDEN - Er is dinsdagavond kort voor negen uur brand uitgebroken in De Groote Peel. Het natuurgebied ten zuiden van Asten-Heusden is extreem droog. Reden voor de brandweer om met veel manschappen uit te rukken.

De brand is ter hoogte van de Ospelerweg. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kon rond halftien nog niet aangeven hoe groot het gebied is dat in brand staat.

De brandweer krijgt ondersteuning van collega's uit Limburg.