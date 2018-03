Doodzieke Dénis krijgt eindelijk zijn nier dankzij donor Marja: 'Ik maak mensen graag gelukkig'

TILBURG - Voor Dénis van Vliet is het ongetwijfeld zijn mooiste verjaardagscadeau ooit: een nier. De 39-jarige Tilburger krijgt hem van de vrijgevige Marja Slats uit Noordhoek. Zij schenkt de nierpatiënt een eigen orgaan en een tweede kans op een volwaardig leven.

Dénis had de moed op een donor na een speurtocht van vier jaar eigenlijk al opgegeven. Hij zag het helemaal niet meer zitten. Zijn leven speelde zich vooral horizontaal in bed af met nierdialyse, spuiten en 25 pillen als dagelijkse kost. "Mijn nieren functioneren nog maar voor acht procent en ze zakken steeds verder weg."

Maar in november 2017 kruist Marja plotseling zijn pad. Ze vernam van zijn situatie via Facebook en reageerde vrijwel meteen. "Ik had me al eerder aangemeld als donor, maar de nierpatiënt met wie ik een match had, kwam helaas te overlijden door hartfalen."

Motivatie

Ze wilde haar voornemen even op een laag pitje zetten, maar kwam al gauw terug op haar besluit. "Ik had de hele procedure al doorlopen en toen kwam Dénis voorbij op Facebook."



Haar motivatie is kort maar krachtig. "Ik maak andere mensen graag gelukkig. Daar voel ik me goed bij. Verder kan ik daar niet veel aan toevoegen. Ik ben, denk ik, sterker in daden dan woorden", lacht ze.

Ferrari- nieren

Wie mocht denken dat Marja op haar 61-jarige leeftijd een oud orgaan afstaat, zit ernaast. De transplantatie-arts sprak na een medische controle over 'Ferrari-nieren'. Hierdoor is Marja overtuigd dat haar toekomstige leven met één nier geen gezondheidsklachten gaat opleveren.

Dénis kwam in 2014 groot in het nieuws vanwege zijn zoektocht naar een nier. Sindsdien heeft hij een aantal dompers beleefd. "Er hadden zich wel mensen gemeld maar die vielen helaas om medische redenen af. In januari hoorde ik dat er een match was met Marja. Dat het nu toch is gelukt, voelt zo bijzonder. Alles komt nu in een stroomversnelling."

Verjaardagscadeau

Normaal gesproken duurt het een jaar voordat een patiënt geholpen wordt dankzij een levende donor. Omdat Marja het hele medische voortraject heeft doorlopen, volgt nu de transplantatie al op 17 april in het Erasmus MC in Rotterdam. "Op 3 april ben ik jarig, dus ik beschouw dit als het mooiste verjaardagscadeau ooit."

De artsen schatten de kans dat de ingreep gaat slagen op 95 procent. Marja: "Het is natuurlijk nooit zonder risico maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. We redden het wel."