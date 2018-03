Brand treft twee woningen in Uden, rietgedekte kap in lichterlaaie

UDEN - Er woedt dinsdagavond sinds tien uur een grote brand in een twee-onder-een-kapwoning aan Spitsen in Uden. De huizen delen een rieten dak. Een woning is zwaar beschadigd. De brandweer probeert met man en macht de andere woning voor het vuur te behoeden.

De brandweer is met meerdere ploegen uitgerukt om de uitslaande brand onder controle te krijgen. Bij het bestrijden van de brand wordt onder meer een hoogwerker ingezet.



Uit Veghel, Zeeland, Heesch en Oss is extra materieel onderweg. Meer informatie ontbreekt nog.