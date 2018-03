Bedrijfsleider van pizzeria jaagt overvaller weg met bezemsteel in Den Bosch

DEN BOSCH - Een overvaller is dinsdagavond weggejaagd door het personeel van een pizzeria aan het Rompertcentrum in Den Bosch. Volgens een omstander zou de bedrijfsleider de dader met een bezemsteel de winkel uit hebben gewerkt.

De overvaller drong rond tien uur de pizzeria binnen. Hij had vermoedelijk een vuurwapen bij zich. De dader koos eieren voor zijn geld toen het personeel tegengas gaf.

Signalement

Het gaat om een man in de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1,70 tot 1,80 meter lang en heeft een normaal postuur. De man droeg een zwarte jas met capuchon. De politie vermoedt dat hij niet alleen was. Hij vluchtte in de richting van de ING.

Niemand raakte gewond.