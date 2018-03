BrabantKiest: De stembureaus zijn open! [LIVEBLOG]

EINDHOVEN/BREDA - Overal in de provincie zijn de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum om 7.30 uur open gegaan. Op sommige stations waren de stembureaus al eerder open om treinreizigers op weg naar hun werk of naar school de kans te geven hun stem uit te brengen. Op het station in Breda bijvoorbeeld kunnen reizigers al sinds 5.15 uur hun stem uitbrengen. In Den Bosch sinds 6.00 uur.

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) kan tot 21.00 uur woensdagavond.

In Helmond konden kiezers in de nacht van dinsdag op woensdag al terecht in de Cacaofabriek. Daar was een speciaal stembureau voor de echte nachtbrakers ingericht. Om 2.00 uur sloot dat bureau weer wel.

Meeste zetels te verdelen in Brabant

Brabant heeft van alle provincies woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste zetels te verdelen, 1348 om precies te zijn. Drie meer dan Zuid-Holland. In totaal telt onze provincie 1,9 miljoen kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze stemgerechtigden zijn verdeeld over 60 van de 64 Brabantse gemeenten.

In Meierijstad, Woudrichem, Aalburg en Werkendam wordt namelijk in verband met herindelingen niet gestemd voor de gemeenteraad. Wel kunnen inwoners hier naar de stembus voor het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).