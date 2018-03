Ga je stemmen? Maak een #stemfie (het mag gewoon) en laat het ons weten #BrabantKiest

EINDHOVEN - Sommige mensen vinden het zelfverheerlijking en onzin, voor andere mensen is het juist een reden om naar de stembus te gaan: de stemfie. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet stromen de stemselfies uit onze provincie weer binnen. Omroep Brabant verzamelt ze.

De stemfie is een redelijk recent fenomeen, en net als de verkiezingen lijkt de stemselfie te polariseren. Maar of je nou voor of tegen bent, de stemfie is in elk geval aantoonbaar bewijs dat je aan je democratische plicht hebt voldaan.

De democratie is immers een feestje, en met de stemfie hang je zelf de slingers op.





Meedoen?

Omroep Brabant verzamelt woensdag alle stemfies. Wil je kans maken op plaatsing op de website? Plaats dan een stemfie op de sociale media, en vergeet daarbij niet de hashtag #brabantkiest te gebruiken. De beste bijdrages worden vereeuwigd in dit artikel.

Een stemfie moet overigens wel aan een paar dingen voldoen. Je gezicht moet bijvoorbeeld te zien zijn, alleen een potlood is niet goed genoeg. En een goede stemfie wordt natuurlijk genomen in het stemlokaal. Succes!