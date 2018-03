Burgemeester Mikkers blij met belangstelling voor de gemeenteraad: 'De ruif is groot'

DEN BOSCH - De kersverse burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is al vroeg bij. Voor half negen heeft zijn stem al uitgebracht op stembureau 80 in de nieuwbouw Haverleij. op wie hij heeft gestemd houdt hij nog even voor zich. "Stemgeheim is een groot goed. En op een dag als vandaag mag je gebruikmaken van dat democratisch recht."

En om van dat democratisch recht gebruik te maken hebben de burgers in Den Bosch een ruime keuze. Op de lijst staan maar liefst 536 kandidaten voor de gemeenteraad of zoals Mikkers zegt: 'De ruif is groot'. Hij gaat verder: "Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen belangstelling hebben om vorm en inhoud te geven aan de toekomst van Den Bosch. De grote lijnen zijn wel hetzelfde: duurzaamheid, een sterke economie en allemaal meedoen. Het is dus belangrijk om je stem te geven aan degene in wie je vertrouwen hebt voor de toekomst."









De burgemeester krijgt na de verkiezingen met zeventien partijen een flinke klus. "Een coalitie vormen zal een lastig karwei worden, maar misschien moeten we wel naar een andere vorm van democratie zonder gesloten coalitieakkoorden en meer debat."