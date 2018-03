Vrachtwagenchauffeur dodelijk ongeluk Helmond uit het ziekenhuis: 'Fysiek gaat het goed met hem'

MIERLO - De chauffeur van de vrachtwagen die maandagavond betrokken was bij het dodelijk ongeluk op de N270 in Helmond is weer thuis. Dit laat de bedrijfsleider van het rioleringsbedrijf in Mierlo, waar de man werkt, woensdagochtend aan Omroep Brabant weten. “Hij is weer thuis en fysiek gaat het goed met hem”, vertelt Rick Kusters.

De politie meldde in eerste instantie dat de chauffeur van 48 uit Asten-Heusden zwaargewond was geraakt. Dit valt volgens Kusters ‘wonder boven wonder’ mee. Zijn collega kwam dinsdagmiddag thuis uit het ziekenhuis waar ze hem een nacht ter observatie hebben gehouden.

Fysiek gaat het dus goed met zijn collega. “Maar de verwerking van het ongeluk, moet voor hem nu beginnen”, legt de bedrijfsleider uit. Daarbij krijgt de chauffeur behalve steun van zijn collega’s ook steun van Slachtofferhulp.

Frontale botsing

Bij het ongeluk kwamen vijf mensen om het leven. Zij zaten in een bestelbus die door nog onbekende oorzaak op de linker weghelft belandde en vervolgens frontaal op de vrachtwagen botste. De overige drie inzittenden van het busje werden zwaargewond naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De chauffeur kan zich volgens Kusters precies herinneren wat er is gebeurd. “Hij heeft alles geprobeerd om een botsing te voorkomen door uit te wijken. Maar dat lukte niet meer. Hij vertelde direct na het ongeluk al dat hij het busje ineens over de witte lijn zag komen." Wanneer zijn collega weer aan het werk kan, kan Kusters niet zeggen. "Dat is op dit moment voor ons ook helemaal niet belangrijk", geeft hij aan.