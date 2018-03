Bejaard paard (30) uit sloot gered in Moergestel

MOERGESTEL - Een paard is woensdagochtend in een sloot beland aan de Oostervoorntjes in Moergestel. De brandweer moest er aan te pas komen om het bejaarde dier op het droge te helpen. Dat lukte.

Het paard, dertig jaar oud, was uitgegleden en op zijn rug in een afwateringssloot terechtgekomen. Met mankracht kon het paard weer op het droge worden getild. Het dier is vervolgens op eigen houtje naar zijn stal gelopen en daar door een dierenarts nagekeken.