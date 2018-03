Stemmende bewoners Tuinzigt gevolgd door cameraploeg

BREDA - Normaal zijn het alleen de prominente politici die voor de camera hun stem uitbregen, maar de wijkbewoners van de Bredase wijk Tuinzigt worden woensdag tijdens de gemeenteraadsverkizingen ook gevolgd, door een cameraploeg van de Evangelische Omroep (EO). De beelden worden gebruikt voor de documentaire: Typisch Tuinzigt Verkiezingen.

In de Bredase studio van Omroep Brabant lopen mensen van de camaraploeg af en aan om de geschoten beelden af te geven. In de studio worden de beelden geknipt en gemonteerd. De serie is een vervolg op de goed bekeken serie 'Typisch Tuinzigt' van de EO.

