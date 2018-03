Younes werd beschoten in Roosendaal, woedt er een drugsoorlog of...?

ROOSENDAAL - Een drugsoorlog? Of zinloos geweld? Om daar achter te komen maakt justitie jacht op de 22-jarige Roosendaler Younes B. die op 5 december vlakbij zijn woning aan de Diamantdijk in Roosendaal werd beschoten.

De twee broers Jaouad en Hicham B. stonden woensdag terecht in de rechtbank bij de eerste zitting van de zaak. Een complexe zaak, waar het OM graag de andere partij voor wil horen.

Toen de politie op de bewuste Sinterklaasmiddag bij de Diamantdijk aankwam, zagen agenten dat op straat twee automobilisten met elkaar op de vuist gingen. De agenten sprongen ertussen en de gewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht.

Wraak?

17 december werd vervolgens een huis aan de Amethistdijk beschoten. Een van de kogels doorboorde de brievenbus en het rolluik aan de voorkant. De inwoners van het huis raakten niet gewond. In het huis bleek de man te wonen, die van betrokkenheid bij de schietpartij aan de Diamantdijk verdacht werd. Volgens de burgemeester van Roosendaal ging het om een conflict tussen Marokkaanse families over drugs. De huurwoning werd vier weken gesloten en er kwam cameratoezicht. Het zou gaan om een langer durend conflict in het softdrugsmilieu.

'Zinloos geweld'

“De familie van de verdachten is geterroriseerd, gaf advocaat Ed Manders van Jaouad B. echter als aanleiding voor de schietpartij. Er zou geen sprake zijn van een drugsoorlog. “Het was zinloos geweld."

Jaouad, die bekend heeft te hebben geschoten, blijft in de gevangenis, besliste de rechtbank woensdag. De officier van justitie zei dat ze eigenlijk de zaak nog niet inhoudelijk wil behandelen, zolang het slachtoffer niet is gehoord. "Hij heeft ook een hele sterke rol gespeeld, die mede tot dit delict heeft geleid."

De volgende zitting in de zaak is op 11 juni om 15.00 uur.