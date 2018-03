In Oss is al 7,9% van de mensen wezen stemmen, en dat is opvallend veel

OSS - Verschillende gemeenten maken op deze verkiezingsdag tussenstanden bekend qua opkomstcijfers. Opvallend is de opkomst tot 10.00 uur in Oss. Daar was toen 7,9 procent van de kiesgerechtigden komen stemmen. Ter vergelijking vier jaar geleden was dat 4,8 procent.

In Eindhoven had om 9.30 uur zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen als voor het referendum 5,6 procent van de kiesgerechtigden gestemd. En in Goirle was het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen op dat moment 8 procent. Iets minder dan vier jaar geleden.





Ook in Tilburg ligt het opkomstpercentage om 10.00 uur iets lager dan vier jaar geleden. 6,56 procent nu tegenover 7,31 procent in 2014. In Zundert was het opkomstpercentages voor gemeenteraadsverkiezingen om 10.00 uur 9 procent en voor het referendum 8,5 procent.

En in Oisterwijk hadden tot 11.30 uur 2687 mensen gestemd. Een opkomst van 12,9 procent. In Moerdijk was het opkomstpercentage om 11.00 uur 11,8 procent. En in Veldhoven 11,47 procent. Voor het referendum ligt dit percentage in Veldhoven met 11,17 procent net wat lager.

Om 11.00 uur was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vught 14 procent en voor het referendum 13 procent.





De geschiedenis leert dat we in Brabant niet het meest stemlustig zijn. Integendeel, bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen (in 2014 en in 2010) was de opkomst hier het laagst van alle provincies. In 2014 trok 50,2 procent van de Brabantse stemgerechtigden naar het stemlokaal. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 lag dit percentage met 50,4 procent maar net wat hoger.

Verschillende gemeenten hebben zich daarom voor deze verkiezingen extra ingespannen om meer mensen naar de stembus te trekken. Woensdagavond zal blijken of deze inspanningen effect hebben gehad.