Een (kleine) kinderopvang in een woonwijk, van de rechter mag het gewoon

WERKENDAM - De kinderopvang van Mamalon’s oppasservice aan de Van Randwijklaan hoeft niet weg, zo heeft de Raad van State besloten. De geluidsoverlast van zes kinderen van de opvang is vergelijkbaar met die van een gezin met zes kinderen, vindt de hoogste bestuursrechter. Ook is de opvang alleen open van ’s morgen zeven uur tot ’s avonds zeven uur. Werkendammer Arie van Rosmalen woont naast de opvang en begon de zaak tegen zijn buren.

Van Rosmalen vind dat de kinderopvang zijn woonplezier wegneemt. "Met mooi weer spelen ze hele dag in de tuin", zei hij eerder bij de rechtszaak. "Op die dagen wil ik ook wel eens rustig in mijn tuin kunnen zitten." Hij ergerde zich onder meer aan speelgoed met harde plastic wielen, waarmee heen en weer werd gereden over de tuintegels. Volgens gastouder Madelon Vlot was dit speelgoed inmiddels vervangen.

Groot gezin

Van Rosmalen is het er niet mee eens dat de gastouderopvang wordt vergeleken met een groot gezin. In een normaal gezin groeien kinderen op terwijl een opvang telkens nieuwe aanwas heeft van kleine kinderen, zegt hij.

Mosterd na de maaltijd

De uitspraak van de Raad van State komt wel als mosterd na de maaltijd. Gastouder Madelon Vlot houdt het voor gezien, zo vertelt collega Anneke Groeneveld van het Werkendamse gastouderbureau YourKidZ. "Ze had genoeg van de bezwaren van de buurman. Het huis is verkocht."

Door de uitspraak van de Raad van State is de weg wel vrij voor toekomstige buren om ook een kinderopvang te beginnen. Het huis is overigens gekocht door een gezin met vijf kinderen. Als die een opvang beginnen, zou dat betekenen dat er elf kinderen in de tuin spelen.