In Grave hebben ze een verkiezing, een referendum èn een opiniepeiling

GRAVE - De inwoners van Grave gaan woensdag met een stapel formulieren het stemhokje in. Behalve de verkiezing voor de gemeenteraad en het referendum over de inlichtingenwet staat er nog een derde peiling op de rol. De inwoners kunnen ook hun zegje doen over de bestuurlijke toekomst van de vestingstad.

Dat gebeurt aan de hand van een opiniepeiling. "Er zijn drie mogelijkheden", zegt burgemeester Lex Roolvink. "Volledige zelfstandigheid, samengaan met Mill en Cuijk of een fusie met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Ik heb geen flauw idee hoe onze inwoners erover denken. Hopelijk kunnen we dat vanavond om een uur of elf bekendmaken. Daarna zal nog het debat in de gemeenteraad moeten plaatsvinden."

Volgens Roolvink was er eerst sprake van een referendum over de belangrijke keuze. "Maar we hebben gekozen voor een 'lossere' opiniepeiling. Sommige partijen hebben al wel laten weten dat ze de uitslag zwaar laten meewegen in het debat. Vooraf hebben we het belang van de opiniepeiling aan de inwoners duidelijk gemaakt."